R. Moldova a denunțat încă nouă acorduri cu CSI

Usher va fi artistul principal la spectacolul Super Bowl Halftime din 2024, au anunțat duminică Apple Music, NFL și Roc Nation. Meciul are loc pe stadionul Allegiant din Las Vegas, NV. duminică, 11 februarie 2024, difuzat pe CBS, informează Variety, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Usher o urmează pe Rihanna, care a cântat