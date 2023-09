Preşedintele Camerei Comunelor a demisionat după scandalul legat de omagierea unui veteran ucrainean nazist

13:30

1) Pentru a participa la concurs am depus cazierul judiciar curat, alte declarații nu am depus. CHESTIONARUL PRIVIND INTEGRITATEA ETICĂ A FI COMPLETAT VOLUNTAR DE CANDIDAȚI și transmis Comisiei până la sfârșitul zilei de 1 iunie 2023 prin e-mail la adresa: secretariat@vettingmd.com – este un chestionar ce poate/sau nu fi completat (unii candidați au refuzat […] The post Iulian Muntean: Pentru a nu compromite activitatea CSM, cred că îmi voi depune Cererea de demisie la Secretariatul Parlamentului appeared first on Omniapres.