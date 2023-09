Fost ministru al Apărării, despre Radarul de monitorizare a spațiului aerian, cumpărat de R. Moldova: „Este important ca să avem aceste radere ca să cunoaștem ce se întâmplă”

20:50

Încurcate sunt căile agenţilor sub acoperire. După ce preşedintele ALDE, Arina Spătaru, a declarat de nenumărate ori, inclusiv la TVR MOLDOVA, că a avut misiunea de a dejuca planurile fugarului Ilan Şor şi a fost agent sub acoperire, se pare că nu a spus adevărul până la capăt. Astăzi, organele de drept au venit cu precizări, în care dau de înţeles că Spătaru a devenit agent sub acoperire mai târziu, abia după ce a revenit din Israel, unde s-a întâlnit cu fugarul Ilan Şor, condamnat la 15 ani de închisoare.