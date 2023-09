Este foarte populară în străinătate, dar riscă să-și piardă încrederea în interiorul țării – Cum răspunde Maia Sandu acestei afirmații

11:00

Un grup de veterani protestează în fața Guvernului Aceștea cer sporirea gradului de protecție socială și examinarea proiectului de Lege cu privire la veteranii de război. Ei spun că starea de fapt a veteranilor de război se înrăutățește zi de zi, în același timp Președinția, Parlamentul și Guvernul s-au eschivat de la examinarea proiectului de ...