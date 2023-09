Șeful Moldovagaz rezervat în privința micșorării tarifelor la gaz – Nu vom avea prețuri mai mici până la sfârșit de an

09:30

Comunitatea internaţională a făcut front comun în fața violențelor din regiunea Nagorno-Karabah și a cerut autorităților de la Baku și Erevan să înceteze ostilitățile și să se așeze la masa tratativelor. Azerbaidjan a lansat marţi o operaţiune militară pe care o numește „antiteroristă", transmit Reuters, AFP şi DPA, preluate de Agerpres. Ministerul Apărării din Azerbaidjan ... Comunitatea internațională cere încetarea imediată a ostilităților din Nagorno-Karabah