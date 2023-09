Doi angajați ai CNA, cercetați penal de PA, după scandalul cu membrul CSM învinuit de corupție. Stamate: „No comment”

17:30

Avocatul Igor Hlopețchi, care a acuzat-o pe șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, de favoritism, riscă să rămân, temporar, fără licență. O cerere în acest sens a fost depusă la secretariatul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, potrivit Uniunii Avocaților (UA), de procurorul anticorupție Victor Muntean. Uniunea Avocaților cataloghează acțiunea drept o „imixtiune" în exercitarea activității de avocat […]