Vasile Costiuc: Probe că un ministru PAS locuiește într-o casă de milioane, NEDECLARATĂ!

Ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, susține că pentru a nu discredita imaginea și eforturile depuse în reforma justiției per ansamblu, retragerea sau demisia sa se impune. Am urmărit cu atenție declarațiile instituțiilor vizate referitor la informația precum că unul dintre membri CSM, numiți recent de Parlament, ar fi învinuit într-un dosar de corupție. Veronica Mihailov-Moraru crede […]