Buletinele de identitate, permisele de conducere și certificatele de înmatriculare vor fi digitalizate

Locurile de joacă din Rusia au devenit teren de paradă. În școlile din Pacific până la Marea Neagră, copiii de grădiniță îmbracă uniforme și participă la exerciții de marș. Copiii mai mari sunt învățați să sape tranșee, să arunce grenade și să tragă cu muniție adevărată. În școlile din toată țara, serviciul militar …