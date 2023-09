Cine sunt laureații Premiului Național 2023

20:50

Aflată la New York , președintele Maia Sandu a transmis câteva mesaje importante în legătură cu destinul RM într-o conjunctură regională complicată legat de agresiunea Rusiei în Ucraina. Sandu a readus pe tapet subiectul neutralității statului nostru și dacă acest statut pe care îl are Moldova este sau nu acoperit de garanții de securitate. „Lumea ... Maia Sandu, readuce la New York subiectul neutralității Republicii Moldova și solicită garanții de securitate din partea occidentului