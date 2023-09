Decretul privind includerea în Guvern a bașcanului Găgăuziei nu va fi semnat până la….

14:40

Simona Halep (31 de ani) a primit o suspendare de 4 ani din partea Agenției Internaționale pentru Integritatea în Tenis (ITIA), în cazul scandalului de dopaj. ITIA a susținut că dopajul Simonei Halep a fost „repetitiv și sofisticat” și a fost conceput pentru a-i îmbunătăți performanțele la Wimbledon și la US Open. De aceea, forul ... Ghinionul se ține de Simona Halep – ITIA ar putea să-i anuleze rezultatele din 2022 cu restituirea banilor câștigați din turnee The post Ghinionul se ține de Simona Halep – ITIA ar putea să-i anuleze rezultatele din 2022 cu restituirea banilor câștigați din turnee appeared first on Politik.