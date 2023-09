Renato Usatîi: Privet, Andrei! Diferența dintre prețul inițial și cel vândut către Termoelectrica era de până la 375 de dolari mai mare pentru o singură tonă

21:50

India a suspendat joi acordarea de noi vize pentru cetăţenii canadieni şi a cerut guvernului de la Ottawa să îşi reducă prezenţa diplomatică în ţară, intensificând brusc o dispută declanşată de acuzaţiile premierului Justin Trudeau că serviciile de la New Delhi ar fi implicate în uciderea unui separatist sikh din Canada, relatează Reuters. Ministerul indian […] The post CONFLICT: India cere Canadei să-şi reducă numărul diplomaţilor din ţară appeared first on Omniapres.