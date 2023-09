VIDEO// Natalia Parasca despre presiunile asupra partidului „Renaștere”: „Este o comandă politică”

16:20

Cunoscut si sub denumirea de gherghinar, paducelul este un arbust care are o inaltime de 8-10 m si infloreste primavara. Speciile de paducel sunt raspandite in Europa, vestul Asiei si nordul Africii, fiind naturalizate si in America de Nord. Efectele terapeutice ale paducelului sunt multiple, notabile fiind in special cele asupra aparatului cardiovascular. Tulpina este […]