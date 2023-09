Achiziție record: România vrea să cumpere 32 de avioane F-35 de 6,5 miliarde de dolari

16:30

Ministerul Sănătății a găsit bani pentru a majora cu 15%, începând cu 1 octombrie, salariile cadrelor medicale din instituțiile sanitare publice. Asta datorită faptului că veniturile în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (FOAM) au depășit așteptările pentru acest an. Ministerul Sănătății a propus spre consultări publice un proiect de lege care presupune modificarea Legii […] The post Salariile cadrelor medicale vor fi majorate de la 1 octombrie appeared first on Omniapres.