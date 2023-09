Site-ul NewsMaker.md a fost ținta hackerilor ruși. Două atacuri timp de 24 de ore

17:50

Luptătorii moldoveni de sambo Ruslan Cimpoeș și Sergiu Oșlobanu au fost medaliați la Cupa Mondială de sambo, care se desfășoară în Serbia. Anunțul a fost făcut de Comitetul național olimpic și sportiv din Republica Moldova, pe 24 septembrie. La Cupa Mondială de sambo, care are loc în Serbia, Cimpoeș a cucerit medalia de argint în categoria de […] The post Doi sportivi moldoveni aduc argintul și bronzul de la Cupa Mondială de sambo appeared first on NewsMaker.