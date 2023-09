Sportivul moldovean Oleg Abalin a cucerit medalia de aur în cadrul Mondialului Master Kumite de Karate

15:10

La aproape 600 de zile de la invadarea Ucrainei, Vladimir Putin are o nouă problemă – maşinăria lui de război rămâne fără carburant. Săptămâna acesta Rusia a oprit practic toate exporturile de benzină şi motorină din ţară pentru a diminua impactul pe care consumul maşinăriei de război îl are asupra ruşilor de rând.