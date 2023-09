Pierderi de peste 2,4 milioane lei pentru ÎM Servicii Comunal-Locative Orhei în 2022

Anul trecut Întreprinderea Municipală Servicii Comunal-Locative Orhei a înregistrat pierderi de peste 2,4 milioane lei. Aceste date se conțin în raportul anual al întreprinderii publicat spre consultări publice încă vara curentă. Potrivit documenului în mare parte pierderile sunt cauzate de prestarea serviciilor de energie termică în rezultatul scumpirilor la gaze naturale, energie electrică, din această ...The post Pierderi de peste 2,4 milioane lei pentru ÎM Servicii Comunal-Locative Orhei în 2022 first appeared on RO-MD.INFO.

