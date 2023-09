Cursul valutar oficial la 26.09.2023

11:40

Luptătoarea Anastasia Nichita a devenit vicecampioană mondială în categoria de greutate 57 kg. În finală ea a fost învinsă cu 2-3 de japoneza Tsugumi Sakurai, transmite IPN. La Mondialul de la Belgrad, Anastasia Nichita a dispus categoric de bulgăroaica Evelina Nikolova, uzbeka Laylokhon Sobirova, nigerianca Odunayo Adekyoroye și turcoaica Elvira...