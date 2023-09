Aderarea la fondul fugarului Șor, pe agenda unui consiliu local; Deputat PAS: E minciună, acești bani nu vor ajunge

13:40

O nouă rută de autobuz spre orașul Codru; Care este itinerarul O nouă rută municipală de autobuz, numărul 15, va circula, începând de astăzi, spre orașul Codru, informează Primăria Chișinău. Ruta numărul 15 va avea denumirea: „Or. Chișinău (str. Academiei) - or. Codru (str. Potârnichii)”. Linia enunțată va avea următorul itinerar: Tur - în raza or. Chișinău: str. Academiei, șos. Hâncești, str. Miorița, în raza or. Codru: str. Drumul Schinoasei, str. Potârnichii (intersecție cu str. Sfânta Maria)...