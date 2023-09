Minim 4 candidați la fiecare 10 locuri! Atenționare privind întocmirea listelor de candidați cu respectarea cotei de gen 

11:10

Am ieșit în conferință de presă după ce am observat o intensitate prea mare a informațiilor insuficient de corecte, aruncate în spațiul public. Am considerat că sunt necesare clarificări, pentru a permite societății să își construiască o opinie argumentată despre situație, decizii, amenințări și oportunități. În genere, domeniul energetic este unul extrem de matematic și, […]