Maia Sandu: Reintegrarea celor două maluri ale Nistrului se poate realiza și după aderarea Moldovei la UE

23:10

Deputatul Adrian Albu, candidatul Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM) la Primăria Chişinăului, anunţă că s-a întâlnit, luni, la Moscova, cu şeful Gazprom, Aleksei Miller, potrivit news.ro. Atât monopolistul rus – care are un diferend comercial cu Republica Moldova – cât şi Albu susţin că discuţiile, pe care le-au calificat ca fiind „foarte bune”, au ... Candidatul socialiştilor la Primăria Chişinău s-a dus la Moscova şi s-a întâlnit cu şeful Gazprom The post Candidatul socialiştilor la Primăria Chişinău s-a dus la Moscova şi s-a întâlnit cu şeful Gazprom appeared first on Politik.