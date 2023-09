Minorele care au ucis cu deosebită cruzime o bătrână la Telenești, plasate în arest pentru 30 zile. Ce pedeapsă riscă

16:00

Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, nu este de acord cu sancțiunea, sub formă de mustrare aspră, care i-a fost aplicată în urma anchetei privind incidentul armat de la Aeroportul Internațional Chișinău. Vasiloi a contestat vineri, 22 septembrie, decizia în privința sa. Conform surselor Anticoruptie.md, dosarul a fost deja repartizat. Astăzi, la […]