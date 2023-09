Trei foști deputați își unesc forțele cu Platforma DA în alegeri și creează o alianță „de durată”: Este cel mai neîndreptățit partid din istorie

11:20

Cel puţin cinci persoane, între care pompieri şi muncitori, au murit şi peste 100 au fost rănite într-o explozie de la o fabrică din sudul Taiwanului. Deflagrația a avut loc în seara de 22 septembrie, relatează Digi24.ro. Explozia s-a produs la o fabrică a producătorului de mingi de golf Launch Technologies Co, aflată în comitatul […] The post VIDEO Explozie la o fabrică din Taiwan: cel puţin cinci morţi şi peste 100 de răniţi appeared first on NewsMaker.