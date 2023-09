Veronica Herța: Va fi o stabilitate energetică atunci când rețeaua electrică Vulcănești-Chișinău va fi finalizată

11:40

Update: Statul Major General al forțelor armate ucrainene susține că Rusia a pierdut 276.270 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei. Potrivit sursei citate, 420 de soldați ruși ar fi murit numai în ultimele 24 de ore. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the […] Articolul Război în Ucraina, ziua 579: Rusia a pierdut peste 276.000 de soldați de la începutul invaziei în Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.