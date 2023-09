Vasili Tataru: Vin alegerile și deodată guvernarea e interesată de noi, spune profesorul

13:50

Reţelele de transport al gazelor din Republica Moldova vor fi operate de către Vestmoldtransgaz, deţinută de Transgaz România şi BERD. Guvernul Republicii Moldova a anunţat că decizia în acest sens a fost aprobată în cadrul şedinţei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale (CSE), iar presa de la Chişinău consideră că este o măsură ce va diminua dependenţa […]