(INVESTIGAȚIE) Ministerul Sănătății lovește sub centură o companie producătoare de medicamente cu investiție 100% românească

15:30

Ce spital moldovenesc funcționează în prezent fără o biserică deschisă pe teritoriul său? Spitalele pot funcționa fără tomografe, fără echipamente și laboratoare moderne, dar aproape toate instituțiile medicale bugetare au un colț pentru reprezentanții unui cult religios. Spitalul Clinic Bălți nu face excepție aici, iar pe teritoriul său există două biserici aparținând aceleiași familii din Bălți, relatează Asociația pentru Drepturile Omului.Biserica Sf. Panteleimon pe pagina oficială arată că face parte din Spitalul Clinic Bălți.După cum au înțeles deja mai mulți cititori, vorbim despre starețul Bisericii Sf. Panteleimon Anatol Spătaru și despre fostul deputat de la „Platforma Da” Arina Spătaru. În prezent, familia Spataru construiește o nouă biserică pe un teren din scuarul Spitalului Clinic, cu suprafața de 155 mp. în clădirea administrativă a Spitalului Clinic Bălți și 30 mp metri în clădirea Clinicii ginecologice. Ambele spații, atât în ​​spital, cât și în clinica ginecologică, sunt folosite de familia Spătaru pentru a vinde lumânări, icoane, comanda rugăciuni și slujbe. Pentru toți cei care nu cred în medicina autohtonă, li se oferă o gamă largă de amulete, cărți de rugăciune, precum și „apă sfințită” dintr-un recipient mare zincat. În ciuda faptului că biserica Sf. Panteleimon nu plătește chiria spitalului Bălți, veniturile magazinului bisericii pot ajunge cu ușurință la mii de lei pe zi. Și asta fără a lua în considerare veniturile obținute din servicii plătite, precum „servicii funerare”, botezuri sau nunți. Și, după cum putem vedea în fotografie, la magazinul bisericii de la spital, totul este foarte serios cu calculul banilor câștigați pentru rugăciuni, unde, în unele zile vedem doar pentru rugăciunile mijlocitorului lui Dumnezeu pe pământ, părinte Anatol, oamenii dau mai mult de 1000 de lei:Lista prețurilor stabilite de cetățeanul de onoare din Bălți, episcopul Markel, poate fi găsită într-un document din biserica St. Panteleimon, situat în Corpul Administrativ al Spitalul Clinic: Astfel, primind o încăpere complet gratuită de 155 mp. de spitalul din Bălți, biserica St. Panteleimon vinde servicii:• botez cu 500 lei,• slujba de înmormântare a decedatului la domiciliu pentru 300 de lei, prin biserică pentru 400 de lei, cu plecare la cimitir pentru 500 de lei,• sfințirea unei mașini pentru 200 lei, sfințirea locuințelor pentru 200-300 lei, sfințirea unuei fântâni pentru 250 lei• nunta – 500 leiO astfel de listă incompletă a serviciilor plătite poate fi obținută la Spitalul Clinic Bălți din biserica St. Panteleimon.În plus, există o propunere comercială complet unică pe care nicio altă biserică din oraș nu o va putea oferi – starețul acestei biserici poate merge personal la pacienții grav bolnavi contra cost. Toate acestea sunt înregistrate în dovezi audio și video.Pe lângă hrana spirituală, biserica Sf. Panteleimon oferă vizitatorilor spitalului Bălți un alt produs comercial – vânzarea placintelor tradiționale moldovenești, la un preț de 12 lei fiecare. Zeci de vizitatori sau angajați ai spitalului sunt gata să confirme aceste informații. Desigur, nu merită nici măcar să vorbim despre controale, precum și despre certificate de la serviciile sanitare Bălți, care de zeci de ani închid ochii la astfel de încălcări.Lângă incinta bisericii există o altă cameră în clădirea administrativă a spitalului, oferită nevoilor conducerii bisericii:Trebuie admis că toate încercările de a înțelege legalitatea regăsirii bisericii St. Panteleimon pe teritoriul Spitalului Clinic Bălți s-a încheiat în nimic.Pe lângă faptul că Spitalul Clinic Bălți oferă 154 mp. pentru utilizare gratuită de către familia Spataru, putem constata prezența unei anexe fără permisiuni:Anexa are aproximativ 5 metri lățime și aproximativ 14 metri lungime. Toate acestea oferă 70-80 mp în plus. În plus, putem vedea o altă anexă aparținând bisericii Sf. Panteleimon, situat în deschiderea încă neterminată a noii clădiri: În clădirea neterminată a spitalului, există o bucătărie deplină a bisericii St. Panteleimon.Puțini oameni pot înțelege exact unde se află această cameră, care, după cum sugerează autorii anchetei, a fost ocupată fără documente, ceea ce este în esență o confiscare raider a imobilelor.Ventilația de la cazanul pe gaz poate fi văzută din anexă. Nu este clar cum a fost posibilă legalizarea conexiunii la gaz a unei instalații de gaz într-o cameră care nu există conform documentelor?Activitățile conducerii bisericii spitalului, în opinia noastră, sunt contrare legii, și anume, articolul 28 din LEGEA nr. 163 din data de 09-07-2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, exprimată în:Articolul 28. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie: (1) Construcțiile executate în lipsa sau cu încălcarea autorizației de construire/documentației de proiect, sau în lipsa certificatului constatator care confirmă aplicarea principiului aprobării tacite se consideră construcții neautorizate. (2) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea contravenţională sau penală.Articolul 177 CODUL Nr. 218 din 24.10.2008 PRIVIND INFRACȚIUNILE Republicii Moldova “Încălcarea legislației și reglementărilor privind construcțiile” (2) Încălcări ale legilor și reglementărilor în domeniul construcțiilor, exprimate în:• d) proiectarea, verificarea, examinarea sau construcția structurilor sau modificările acestora fără a respecta cerințele documentelor de reglementare în ceea ce privește rezistența și stabilitatea structurilor;• e) implementarea modificărilor sau demolarea completă sau parțială a structurilor cu încălcarea cerințelor pentru obținerea permisiunii pentru implementarea și implementarea acestora, precum și neîndeplinirea obligațiilor de monitorizare a comportamentului structurilor în timpul funcționării în ceea ce privește rezistența și stabilitatea , nerealizarea structurilor de întreținere, reparare și consolidare, a căror necesitate a apărut în urma unei astfel de supravegheri;• f) implementarea construcției, modificărilor, transformărilor, modernizării, consolidării care pot duce la încălcarea cerințelor de bază, fără proiecte sau pe baza proiectelor care nu au fost verificate, coordonate, coordonate, aprobate în conformitate cu prevederile stabilite procedurii și cu încălcarea proiectului sau a autorizației de construire;Articolul 179. Construcții neautorizate și interferențe cu structurile existente:• Construcția de facilități de orice categorie, efectuarea lucrărilor de modificare, reconstrucție, consolidare și revizie a clădirilor și structurilor, indiferent de tipul de proprietate și scop, fără autorizație de construcție, precum și construirea de instalații supuse legislației privind calitatea în construcții, fără o licență emisă în ordinea stabilită,Încălcarea fiecărei clauze într-un stat de drept ar duce la consecințe grave și amenzi monetare mari de la 7.000 la 12.000 pentru fiecare dintre clauze.De asemenea, este demn de remarcat faptul că, în ciuda absenței unui contract de închiriere clar între conducerea spitalului și biserica St. Panteleimon, la momentul redactării acestui articol, familia Spătaru a acumulat o datorie serioasă de 95.000 de lei pentru utilități. Toate aceste datorii s-au acumulat de-a lungul anilor, dar avocații spitalului Bălți nu iau nicio măsură.De asemenea, familia Spataru închiriază (gratuit) o ​​cameră de aproximativ 30 mp. în clădirea clinicii ginecologice, unde a înflorit și vânzarea obiectelor religioase: Ce altă biserică este capabilă să-și anunțe serviciile chiar la pragul morgii din Bălți? Desigur, biserica Sf. Panteleimon: Nu este pe deplin clar cine din conducerea spitalului a dat acordul pentru o astfel de reclamă, dar, fără îndoială, loialitatea administrației spitalului față de plasarea unei reclame pentru biserica lui Anatol Spătaru pentru efectuarea serviciilor religioase plătite este mai mult decât evident. Dar toate acestea contrazic și „Regulamentul privind publicitatea în aer liber din municipiul Bălți” din 30 iulie 2020. Articolul 9, paragraful “u” ​​din această dispoziție interzice publicitatea “pe suprafața vitraliilor și a altor elemente translucide ale fațadei clădirii”:Desigur, Spitalul Clinic Bălți nu este primul și nici ultimul care încalcă acest „Regulament privind publicitatea”. Dar, cu toate acestea, există o încălcare pe care am înregistrat-o.Pentru a obține un răspuns oficial din partea conducerii spitalului, am încercat să contactăm telefonic pe vicedirectoarea spitalului Ala Condrea. Din păcate, nu am primit răspunsuri la apelurile noastre. Apelurile la recepția spitalului ne-au oferit informații despre datoria totală de 95.000 de lei a bisericii St. Panteleimon pentru Spitalul Clinic Bălți.Apoi am luat legătura cu juristul spitalului, Valerie Bilici, pentru a afla în ce condiții se află biserica St. Panteleimon pe teritoriul clădirii administrative a unei instituții medicale. Într-o conversație telefonică, domnul Bilici a spus că există un anumit contract și nu poate ști de ce nu se află pe site-ul spitalului. De asemenea, juristul a spus că nu există revendicări legale în legătură cu datoria de 95.000 de lei, care este între biserică și spital.Din păcate, întrebările adresate Arinei și Anatol Spataru nu au dat răspunsuri. Dar l-am telefonat totuși pe starețul bisericii Sf. Panteleimon Anatol Spătaru pentru a pune o serie de întrebări. Ca răspuns la întrebările noastre, Anatol Spătaru a spus că se află în incinta spitalului Bălți pe baza unui contract semnat în urmă cu aproximativ 20 de ani, când spitalul avea statut republican. Faptul că timp de aproape 20 de ani spitalul a fost municipal și, pentru a reînnoi contractul, a fost necesar să supunem problema la votul consiliului municipal, nu l-a deranjat pe starețul bisericii St. PanteleimonS-a pus o întrebare despre legalitatea anexei, disponibilitatea autorizațiilor pentru clădire. La care a fost răspuns că Anatol Spătaru nu a primit niciun document pentru anexă, întrucât nu construise nimic.S-a întrebat dacă biserica din interiorul spitalului va fi închisă la finalizarea construcției bisericii din scuar. La care a răspuns că după finalizarea construcției bisericii de pe stradă, biserica din interiorul spitalului va continua să funcționeze (Având în vedere veniturile magazinului bisericii din spitalul Bălți, un astfel de răspuns de la Anatol Spătaru nu pare surprinzător).Este demn de remarcat faptul că conversația în sine a avut loc într-un mod destul de agresiv din partea duhovnicului.Conform statului de drept, pentru relația dintre conducerea Spitalului Clinic Bălți și conducerea Bisericii St. Panteleimon ar fi avut o serie de protocoale cu amenzi grele și, eventual, condamnări la închisoare. Materialul nostru se bazează pe opinia autorului cu privire la evenimentele de mai sus, deci putem suspecta doar o încălcare a legii în anumite puncte, așteptându-ne de la autoritățile competente să stabilească încălcări. Modul în care conducerea spitalului nu observă încălcări evidente vorbește despre incompetența sau corupția lor. Aici, managerii spitalului trebuie să decidă singuri ce formulare a acțiunilor lor li se potrivește.De asemenea, se remarcă acoperirea construcțiilor ilegale de către structuri care ar trebui să monitorizeze astfel de acțiuni. De ce atât primăria anterioară, cât și actuala, nu reacționează în niciun fel la ilegalitatea acestor prelungiri, în condițiile în care până în 2019 spitalul se afla în statutul de „municipal”? În acest caz, se remarcă în special faptul că legea nu se aplică „persoanelor speciale” și, dacă se efectuează o anchetă, va fi o acțiune formală, unde, ca urmare, va exista un protocol pentru dezabonare cu o listă zero a persoanelor vinovate.Dacă este nevoie sau nu de o biserică pe teritoriile spitalelor moldovenești este o întrebare dificilă la care nu există un singur răspuns. Cu toate acestea, în condițiile în care biserica primește spații gratuite, aceasta ar putea oferi servicii gratuite în schimb. Dar biserica Sf. Panteleimon de la Spitalul Clinic Bălți este o întreprindere exclusiv comercială creată pentru a pompa banii. Un spital este un loc în care mulți pacienți sunt la un pas de moarte, ale căror rude sunt gata să se agațe de orice speranță. Prin urmare, din această speranță și durere umană, bisericile spitalului câștigă sume uriașe fără a plăti taxe.Și dacă conducerea spitalului Bălți ar fi fost de acord cu un contract de închiriere real cu reprezentanții bisericii, clerul ar fi plătit cu ușurință 100 de lei pe metru pătrat pe lună, având în vedere veniturile lor. Asta ar oferi spitalului un profit suplimentar de 15-20.000 de lei în fiecare lună. Cu toate acestea, după cum putem vedea, serviciul „opiu pentru oameni”, deși aduce venituri bune, nu plătește impozite pe profit și se bucură, de asemenea, de beneficii uriașe, cum ar fi obținerea chiriei gratuite, patronajul publicitar și monopolul serviciilor.