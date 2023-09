Un mijloc de transport în valoare de 700 000 de lei a fost sechestrat de ARBI

11:50

Un autobuz plini de liceeni a ieșit de pe autostradă și s-a răsturnat într-o vale, în statul New York. Cel puțin o persoană a murit, iar alte 46 au fost rănite, informează autoritățile. Persoana ucisă era un adult, potrivit filialei NBC din New York, citând o sursă anonimă, familiară cu situația. Accidentul a avut loc …