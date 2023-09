Horoscop 25 septembrie – SCORPION – se poate să începeţi o viaţă nouă

15:50

Departamentul Educație și Cercetare a Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei adresează felicitări cordiale cu ocazia primei zile de școală! Cu primul sunet instituțiile educaționale prind viață, devin laboratoare de creație, lăcașe ale modelării viitorului acestei țări și de fiecare dată pășim în noul an școlar cu emoții și multe speranțe. Dragi elevi, fiecare an școlar e […] The post PDCM: Fiecare an școlar e un început pentru o nouă treaptă, e o oportunitatea de a deveni mai buni appeared first on NEXTA.