Cererea de gaze naturale în Europa va scădea semnificativ în următorii 20 de ani

11:50

Numărul și severitatea accidentelor legate de fermentarea vinului nu contenesc an de an. Un medic atrage atenția asupra pericolului din butoaiele cu must depozitate în beciurile sau în încăperile care ... Pericol de moarte în butoaiele cu vin care fermentează. Medic: ,,Nu intrați în încăperi neaerisite în care fierbe vinul"