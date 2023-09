Judocanii Petru Pelivan și Denis Vieru au urcat pe podium la Grand Slam-ul de la Baku

08:50

Președinta Maia Sandu s-a întâlnit joi la New York, în marja celei de-a 78-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, cu președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, și prima doamnă Jill Biden. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „A fost o onoare să mă întâlnesc cu Președintele Joe Biden și Prima Doamnă Jill Biden, în …