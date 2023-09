Anatolie Golea și Vitalie Călugăreanu: Investițiile strategice nu aduc dividende politice imediate, dar certifică maturitatea guvernării

16:30

Update: Volodimir Zelenski este în Canada, unde are o întâlnire cu Justin Trudeau. Premierul canadian l-a așteptat pe liderul ucrainean la scara avionului și l-a îmbrățișat cu căldură. President @ZelenskyyUa and First Lady @ZelenskaUa, welcome to Canada. pic.twitter.com/NDVoDef5qI — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 22, 2023 Update: Exporturile ucrainene de cereale au scăzut brusc la […]