Salon de autoturisme electrice în Varna, Bulgaria. Câștigătorul unui concurs va putea folosi o maşină nouă timp de un an

La data de 21 septembrie a.c., consulul general al României la Bălți Petrișor Dumitrescu a participat la forumul „Digital Innovation Hub of Moldova, perfect recipe for Digital transformation in regions”, organizat de Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Informaționale (ACETI), împreună cu partenerii din Digital Innovation Hub (DIH) of Moldova, la Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic NORTEK al USARB, în cadrul Zilelor Transformării Digitale în Regiunea de Dezvoltare Nord 2.0, care au loc în perioada 13 septembrie – 13 octombrie 2023.