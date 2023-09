Vadim Ceban: În calitate de președinte al Consiliului de Administrare Moldovagaz servesc mai întâi de toate cei peste 750 mii de consumatori

Am ieșit în conferință de presă după ce am observat o intensitate prea mare a informațiilor insuficient de corecte, aruncate în spațiul public. Am considerat că sunt necesare clarificări, pentru a permite societății să își construiască o opinie argumentată despre situație, decizii, amenințări și oportunități. În genere, domeniul energetic este unul extrem de matematic și, […]

