Un comentator politic se vrea primar de Chișinău: „Sper să avem o prestanță bună”

20:40

Un fost deputat din Parlamentul Republicii Moldova a fost mituit de Ilan Șor și deputatul transfug Alexandr Nesterovschi, care a părăsit Blocul Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) în favoarea Partidului „Renaștere”, afiliat lui Șor, să lanseze pe arena politică din Moldova un partid pretins a fi pro-european, dar care să promoveze, din umbră, interesele oligarhului fugar. […] The post Un fost deputat a intrat în rolul unui agent sub acoperire, după ce a fost mitui de Șor și Nesterovschi. Ce i-au promis appeared first on NewsMaker.