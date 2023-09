VIDEO Momentul când o polițistă de frontieră a încercat să atace o ucraineancă. IGPF: „A fost sesizată Procuratura”

20:30

Deputații Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan au fost reținuți pentru 72 de ore. Informația a fost confirmată pentru postul public de televiziune de procurorul general interimar, Ion Munteanu. Irina Lozovanu și Alexandr Nesterovschi au fost lipsiți pe 21 septembrie de imunitate parlamentară. Deputații, care au părăsit rândurile PSRM în favoarea Partidului „Renaștere", afiliat lui Șor, […]