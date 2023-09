Primul aeroport din lume care nu va mai cere pașapoarte

15:20

Cel puțin o rachetă ucraineană a lovit vineri după-amiaza sediul flotei ruse de la Marea Neagră, aflat în orașul-port Sevastopol din Crimeea, potrivit guvernatorului instalat de ruși aici, citat de Reuters și Hotnews.ro. Guvernatorul Mihail Razvojaiev a scris pe canalul său de Telegram că încă o lovitură este posibilă și i-a îndemnat pe localnici să evite centrul orașului, zona în care se află sediul flotei de la Marea Neagră.