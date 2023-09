Morawiecki îl avertizează pe Zelenski să nu mai insulte niciodată Polonia

11:10

Preşedintele iranian Ebrahim Raissi a acuzat marţi Statele Unite, în cadrul Adunării Generale a ONU, că "pun paie pe foc" în conflictul din Ucraina, ţară pe care Rusia, un aliat al Teheranului, a invadat-o în februarie 2022, informează AFP. Aţâţarea "tensiunii şi a violenţei din Ucraina este opera Statelor Unite ale Americii cu scopul de […]