foto | Un automobil a luat foc din mers, pe strada Calea Orheiului din capitală

Armenia a acuzat Azerbaidjanul de crime împotriva umanității, joi, după operațiunea militară lansată în urmă cu două zile de armata azeră împotriva separatiștilor din Nagorno-Karabah. Guvernul armean spune că în regiune are loc o „epurare etnică în curs" și a făcut o plângere formală în fața Consiliului ONU pentru Drepturile Omului.