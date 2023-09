30 de zile de arest pentru deputații Nesterovschi și Lozovan. Decizia magistraților

17:10

Subiectul pe care vreau astăzi să-l discutăm poate fi sensibil pentru unii, frustrant pentru alții, dar necesar pentru toți. Ca să fie clar din start, nu vreau să rănesc sentimentele religioase ale nimănui și sper că toți pot face distincție între biserică ca entitate administrativă și spiritualitate.Recent am dat peste declarațiile controversatului episcop Markel, care nu fac față nici unui om, mai cu seamă nu fac față unei fețe bisericești. Acest așa-numit om al bisericii a transmit un mesaj plin de ură, plin de falsuri istorice și cel mai grav, l-a glorificat pe dictatorul sovietic Iosif Stalin, din ordinul căruia au fost distruse mii de biserici și au fost omorâți zeci de mii de moldoveni, inclusiv preoți.Ieșirea lui Markel nu este întâmplătoare și trebuie privită mai larg, în contextul războiului din Ucraina. Or, acest personaj în sutană, prin ceea ce face și spune, poate fi tratat ca un adevărat agent de influență rus. De la începutul invaziei armate rusești, biserica ortodoxă rusă, a susținut și promovat războiul început de Putin. Patriarhul Kirill fiind principala portavoce în acest sens, cu zeci de apeluri la mobilizare printre creștinii ortodoxi. Niciodată nu l-am auzit pe Markel, dar nici pe alți reprezentanți ai Mitropoliei Moldovei, ca să condamne declarațiile lui Kirill, să se dezică de ele. Din contra, Markel și restul continuă să-l pomenească la slujbe pe Kirill și să se roage pentru el, nepăsându-le că acesta trimite deschis oamenii la moarte și-i binecuvântează pe cei care omoară copiii Ucrainei.Aidoma lui Kirill și Markel a făcut de fapt un apel la mobilizare. Acesta s-a supărat că tot mai mulți preoți moldoveni revin la normalitate, la firescul lucrurilor și trec în jurisdicția Mitropoliei Basarabiei. Episcopul pro-rus a acuzat pe preoți că s-au vândut României. Eu nu cunosc respectivele fețe bisericești, cu atât mai mult starea lor financiară, dar am mari dubi că vreun preot trăiește în luxul episcopului de Bălți și Fălești. A uitat Markel de învățătura lui Hristos, precum că mai degrabă va trece cămila prin urechea acului, decât bogatul în împărăția cerului.La Markel, ca la toți ceilalți propagandiști pro-ruși, istoria începe cu evenimentele care le convin. Acesta zice că Mitropolia Basarabiei nu este canonică, pe când adevărul fiind că anume Mitropolia Moldovei subordonată Moscovei a fost creată de ruși cu încălcarea canoanelor bisericești. În anul 1401, când Rusia nici măcar nu exista ca și stat, iar Cnezatul Moscovei plătea tribut mongolilor, Patriarhia de la Constantinopol recunoştea deja Mitropolia Moldovei. Biserica ortodoxă din Moldova a activat fără probleme chiar și în perioada dominației otomane. Problemele au început atunci când Imperiul Țarist a ocupat țările române. Între anii 1808-1812 – în timpul ocupaţiei principatelor, ţarul Alexandru I, fără nici un temei juridic, l-a numit ca “exarh” al Bisericilor din Ţara Românească şi Moldova pe mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni. După Pacea de la Bucureşti, ce s-a soldat cu ocuparea Basarabiei de către ruși, Bodoni s-a stabilit la Chişinău, considerându-se întâi–stătător al Bisericii de pe teritoriul anexat la Rusia. Apoi, în noiembrie 1812, Gavriil Bănulescu-Bodoni, a înaintat sinodului rus cererea de înfiinţare a unei noi eparhii pentru teritoriul proaspăt anexat, ceea ce contrazicea canonul 34 Apostolic şi canonul 8 al Sinodului III Ecumenic de la Efes din anul 431, care se referă la înfiinţarea eparhiilor după principiul naţional şi neamestecul unei eparhii în jurisdicţia altei eparhii. Alexandru I a aprobat cererea în august 1813 şi prin acest act Biserica Rusă a devenit complice la anexarea Basarabiei. A urmat o perioadă de rusificare a bisericii din Basarabia, Moscova impunând ca slujbele să se oficializeze doar în limba rusă, în 1883 fiind desființată tipografia românească de la Chișinău. Prima Mitropolie de pe teritoriul Basarabiei a fost creată după Marea Unire de la 1918 prin ridicarea Arhiepiscopiei de Chişinău la rangul de mitropolie. Decizia înfiinţării a fost luata în Sinodul Bisericii Ortodoxe Române din 15 noiembrie 1923. În timpul ocupației sovietice din 1940, 57 de preoţi ai Mitropoliei Basarabiei, care nu au acceptat jurisdicţia impusă de Moscova, au fost martirizaţi prin împuşcare, schingiuire sau alte forme. Alţii au fost deportaţi în Siberia. Pentru aceste fapte, după cum ați văzut, Markel l-a apreciat pe criminalul Stalin. Sub regimul sovietic din 1944 până în 1992, Mitropolia Basarabiei şi-a încetat activitatea, fiind înlocuită de Eparhia Chişinăului, sub autoritatea Patriarhiei Moscovei şi a întregii Rusii. De aici și un alt fals promovat de patriarhul Kirill, episcopul Markel și alți propagandiști ruși despre așa-numita Sfânta Rusie. Nu există așa ceva. Or, Rusia Kieveană a fost creştinată politic după anul 980. În timp ce românii s-au născut creştini în spaţiul canonic sfinţit, după anul 33, de însuși Apostolul Andrei, unul din cei 12 apostoli ai lui Hristos. Suntem ortodoxi români prin tradiţie şi istorie, prin geneză şi limbă. Actuala mitropolie a Moldovei – creată politic, prin ocupaţie velicoderjavnică şi genocid comunist – susţine că episcopiile reactivate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române încalcă principiul statalităţii ortodoxiei. Dar ce caută Patriarhia Rusă pe teritoriului statului independent Republica Moldova? Ce caută mitropolitul Moscovei pe teritoriile creştinate cu 1000 de ani înainte de a se creştina Rusia?Revenind la episcopul Markel și mesajul său plin de ură la adresa României și atacurile în adresa preoților ce decid să revină la normalitate. Acesta de facto susține ocupația sovietică și prin elogiile în adresa lui Stalin, prin închinarea la Kirill, promotorul războiului, susține agresiunea militară rusă din Ucraina. Markel, ca și ceilalți pro-ruși, atunci când spun că vor pace în Ucraina, ei vor de fapt ca ucrainenii să cedeze, să capituleze în fața lui Putin. Nici unul din ei nu cere pace și prin asta să-i ceară lui Putin să se retragă din teritoriile ocupate din Ucraina, dar și din Transnistria. Eu nu m-aș mira dacă s-ar descoperi că Markel a participat la acțiuni de recrutare pentru armata rusă. În general, faptul că se consideră episcop și își permite să vorbească în numele Domnului, nu-l face nici sfânt. Autoritățile statului, în special SIS, au datoria față de poporul Republicii Moldova ca să urmărească atent acțiunile și declarațiile lui Markel, precum și ai altor clerici, care slujesc lui Kirill, nu lui Hristos. Și dacă cumva se va găsi cineva care-mi va comenta ceva de genul, “Nu făcea ce face popa, dar fă ce zice popa”, păi uitați-vă că popa Kirill, zice tinerilor să meargă ca să omoare ucraineni. Și dacă ucrainenii nu rezistau eroic, dacă armata rusă nu era măcinată de corupție, iar soldații lui Putin reușeau să cucerească Kievul în trei zile, respectiv ocupau la pachet și Republica Moldova, iar alde Markel era cel mai fericit, pentru că avea să spună că iată, au venit “eliberatorii”, tot așa cum spune despre așa-numita eliberare stalinistă. Nu trebuie să fii teolog ca să-ți dai seama că asta nu-i nici creștinește, nici omenește. Subiectul e sensibil, înțeleg, dar trebuie de discutat, pentru că Markel nu luptă acum pentru biserica lui Hristos, el luptă pentru ca Moscova să-și mențină influența politică în țara noastră.Autor: Ion Harghel