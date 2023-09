O nouă alertă cu bombă la sediul Partidului „Șansa”

11:00

Evghenia Guțul, bașcanul Găgăuziei, declară că schimbări mult așteptate au venit și în satul Kiriyet-Lunga. Aici s-a asfaltat strada Gagarin. Proiectul a fost implementat ca o prioritate la cererea autorităților locale, deoarece era imposibil să se circule pe strada Gagarin pe timp de ploi, iar copiii și profesorii trebuiau să meargă prin noroi pentru a […] The post Evghenia Guțul: Acest proiectul a fost implementat în mod prioritar, în special, pentru copii și profesori appeared first on Omniapres.