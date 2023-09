Vasiloi a acționat în judecată MAI. Șeful Poliției de Frontieră nu este de acord cu sancțiunea care i-a fost aplicată după atacul de la Aeroport

18:40

Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, susține că este gata să lupte pentru funcția de membru al Cabinetului de miniștri, în ciuda „presiunilor" de la Chișinău. Bașcana a făcut anunțul pe 21 septembrie, la 2 luni după ce a fost învestită în funcția de guvernatoare. Guvernatoarea a comentat declarațiile recente ale președintei Maia Sandu, care a declarat […]