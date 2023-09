Nesterovschi și Lozovan – plasați în arest pentru 30 de zile

09:20

Șeful serviciului patrulă din cadrul Inspectoratului de poliție Criuleni și un subaltern al acestuia au fost reținuți în flagrant de ofițerii CNA și procurorii din cadrul Procuraturii mun. Chișinău, fiind bănuiți de corupere pasivă. Aceștia ar fi cerut mită de la un șofer de motoreta (scuter) pentru a nu documenta un pretins caz de conducere […] The post Doi polițiști sunt cercetați pentru corupere pasivă. Ar fi pretins și primit 5000 de lei de la un șofer de motoreta appeared first on Omniapres.