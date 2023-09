Două minore au fost reținute fiind suspectate de săvârșirea unui omor cu deosebită cruzime

14:00

Va fi extins termenul de realizare a lucrărilor privind dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova, finanțate de Uniunea Europeană. Parlamentul a aprobat în două lecturi Addendumul nr. 2, semnat la 14 august 2023, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și UE privind dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova din 21 iulie 2017.