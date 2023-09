Cer variabil fără precipitații și maxime de +31 grade °C. Prognoza meteo pentru acest weekend

16:50

Niciunul dintre cei doi deputați transfugi vizați în cererile Procuraturii Generale privind ridicarea imunității parlamentare, Irina Lozaovan și Alexandr Nesterovschi, nu s-au prezentat la ședința Comisiei juridice, numiri și imunități. Informația a fost confirmată de vicepreședinta Comisiei, deputata Veronica Roșca, la ședința plenară a Parlamentului. „Ședința comisiei juridice s-a întrunit la ora 13:00. Ambii dintre […] The post Cei doi deputați transfugi nu s-au prezentat la ședința Comisiei juridice: „Dna Lozovan a spus că așteaptă procurorii acasă” appeared first on NewsMaker.