VIDEO Explozie la o fabrică din Taiwan: cel puţin cinci morţi şi peste 100 de răniţi

16:40

Scandalul din jurul Consiliului Superior al Magistraturii nu s-a lăsat fără reacții, la Chișinău. Parlamentari, instituții ale statului și reprezentanți ai sistemului justiției au reacționat, după ce s-a adeverit că Iulian Muntean, numit recent de Parlament în funcția de membru al CSM, a fost acuzat în 2018 de corupție, dosarul fiind și astăzi pe rol. […] The post „Cineva încearcă să arunce o umbră asupra activității comisiei Pre-vetting”. Reacții la dosarul penal în care e vizat membrul CSM susținut de PAS appeared first on NewsMaker.