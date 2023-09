A murit primul preşedinte al Italiei ales de două ori, Giorgio Napolitano

14:00

Parlamentul a adoptat astăzi un proiect de lege care prevede instituirea sistemului de vot electronic în consiliile locale, raioanele și cele municipale. Inițiativa legislativă, care aparține deputaților Fracțiunii „Partidul Acțiune și Solidaritate", Victor Spînu și Alina Dandara, a fost aprobată, în prima lectură, cu 58 de voturi.