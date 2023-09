Un bărbat a murit înecat din cauza Google Maps: Aplicația l-a îndrumat să conducă pe un pod prăbușit

11:50

Legislația națională privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale va fi armonizată cu legislația Uniunii Europene. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care are drept scop creșterea nivelului de transparență, concurență și eficiență a achizițiilor sectoriale.