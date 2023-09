Ion Sturza: Conducerea Republicii Moldova este mai simpatică pe plan extern decât pe intern

11:20

Republica Moldova a recepționat un lot de 200 de mii de doze de vaccin antigripal procurat din sursele fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Lotul urmează să fie distribuit în instituțiile medico-sanitare din țară conform planurilor existente de imunizare, transmite IPN. Potrivit Ministerului Sănătății, vaccinul...