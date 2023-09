Amazon dotează serviciul Alexa cu Inteligenţă Artificială generativă

14:20

Arina Spătaru, agent sub acoperire în dosarul finanțării ilegale a partidelor: „Am fost în vila de lux a lui Șor din Israel” Președinta ALDE, Arina Spătaru, a fost agent sub acoperire în investigația derulată în colaborare cu organele de drept în dosarul finanțării ilegale a partidelor politice de către gruparea criminală a lui Ilan Șor. „Eu, Arina Spătaru, tot eu Victoria Bogatu, agentul sub acoperire, sunt deputatul menționat în ancheta făcută publică ieri, de către Procurorul General, SIS, CN...