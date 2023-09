Vremea la Soroca: Prognoza meteo pentru sâmbătă, 23 septembrie

18:20

După aproape 1 an și jumătate de la majorarea prețului în transportul public la Soroca, de la 2 la 5 lei, am întrebat sorocenii dacă calitatea serviciilor s-a îmbunătățit pe măsură ce tarifele au crescut. Iată ce ne -au relatat : – După mărirea tarifului, eu personal am observat, circulând cu rutiera numărul 3, circulația […]