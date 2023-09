Postul de televiziune Vocea Basarabiei, monitorizat de CA: Nu au fost comise încălcări la capitolul respectării Codului Electoral

16:30

Update: Ultimul bilanț cu pierderile Rusiei, conform estimărilor publicate de forțele ucrainene: These are the indicative estimates of Russia's combat losses as of Sept. 21, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/X2XNmGUTap — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 21, 2023 Update: Două persoane au fost ucise, iar alte șase au fost rănite la Herson, […]